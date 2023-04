”Ce monsieur” passé au JT de TF1 était en réalité Michel Jonasz

Sauf que, à la fin du reportage, on entend la voix off dire “ce monsieur est venu pour du sans-plomb 98”. Et on voit effectivement l’homme s’étonner, pour ne pas dire s’offusquer, de ne pas trouver de quoi remplir son réservoir. Sauf que “ce monsieur” n’était pas n’importe qui puisqu’il s’agissait du chanteur Michel Jonasz, interprète des tubes “Super nana”, “La boîte de jazz” ou encore “Les vacances au bord de la mer”.

Si les équipes de TF1 n’ont pas l’air d’avoir remarqué quoi que ce soit, ce n’est pas le cas des internautes, qui sont nombreux à s’être amusés de voir le chanteur passer incognito au JT de 13h. Une méprise qui n’est pas sans rappeler le passage de Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, au JT de France 2, qui l’avait qualifié de “simple randonneur”.