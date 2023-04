"Non coupable": Donald Trump surfe sur son inculpation pour vendre des produits dérivés

Mais il a aussi profité de l'occasion de capitaliser sur ses déboires judiciaires… en vendant des produits dérivés. Ses équipes ont notamment fabriqué des t-shirts floqués d'une fausse photo d'identité judiciaire avec la mention "non-coupable" dans le but de susciter des appels aux dons.

" Jamais un article ne s’est envolé des étagères de la boutique officielle Trump plus rapidement que notre t-shirt “NOT GUILTY” (non coupable, en français) en édition limitée… Mais jamais un président des États-Unis n’a été “ARRÊTÉ” - non pas pour avoir commis un crime - mais pour avoir donné la priorité au PEUPLE AMÉRICAIN ! », argue notamment l’équipe de campagne de Donald Trump pour 2024 dans sa newsletter.

"Veuillez faire une contribution de 47 $ (environ 43 euros) avant minuit pour aider notre campagne à continuer de s’intensifier à ce moment charnière de l’histoire de notre nation - et nous vous enverrons votre propre t-shirt “NON COUPABLE” GRATUITEMENT", peut-on enfin lire.