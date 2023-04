Les confidences d'un ex-proche de Vladimir Poutine: "Il s'est coupé du monde"

Avant d'avoir fait défection à la mi-octobre 2022 lors d'une mission au Kazakhstan, Gleb Karakoulov était chargé des communications sécurisées lors des déplacements du chef de l’État russe. Dans son témoignage, il décrit un président russe isolé dans une "bulle informationnelle". Vladimir Poutine n’utiliserait ni téléphone portable ni Internet et "reçoit des informations uniquement de son cercle rapproché". "J'ai pu constater à quel point les nouvelles qui lui parviennent sont déformées", explique l'ancien membre du FSO. Le président russe n'aurait accès qu'à la télévision russe durant tous ses déplacements.

Sécurité paranoïaque

Gleb Karakoulov, capitaine du Service fédéral de protection (FSO), décrit une sécurité "paranoïaque" autour du chef d'État. Des voyages en train blindé, plutôt qu'en avion, des faux cortèges de véhicules réguliers au départ de ses résidences officielles pour brouiller les pistes, aussi. Dans la même optique, le président russe a fait installer des bureaux identiques dans plusieurs endroits, à Saint-Pétersbourg, Sotchi et Novo-Ogaryovo, avec des détails correspondants jusqu'au bureau et aux tentures murales. "Les rapports officiels indiquent parfois qu'il se trouve à un endroit... alors qu'il est en réalité à un autre", explique Gleb Karakoulov.

Face au covid aussi, le chef d'État russe aurait une politique stricte. "Nous devons observer une quarantaine stricte pendant deux semaines avant tout événement, même ceux qui durent 15 à 20 minutes. Il existe un pool d'employés qui ont été autorisés - qui ont subi cette quarantaine de deux semaines. Ils sont considérés comme "propres" et peuvent travailler dans la même pièce que Poutine."

guillement Vous ne devez pas suivre des ordres criminels et servir ce criminel de guerre

Toutefois, l'ancien membre de la sécurité russe dément les rumeurs liées à un état de santé déficient de Vladimir Poutine. "Il est en meilleure santé que beaucoup d'autres personnes de son âge. Il a des visites médicales annuelles", explique-t-il. "En 13 ans, seul un ou deux voyages officiels ont été annulés parce qu'il était malade."

"Criminel de guerre"

Gleb Karakoulov conclut son long entretien avec un message adressé aux officiers russes qui participent à la guerre en Ukraine. "Vous avez des informations qui ne sont pas diffusées à la télévision. Je n'en ai vu qu'une infime partie. Venez me soutenir [avec plus de preuves]. Vous aiderez nos concitoyens à connaître la vérité. Je suis sûr que vous aviez déjà des questions sur les actions du commandant en chef, mais le serment vous obligeait à ne pas les poser et à exécuter ses ordres en douceur. Cependant, ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable, cela défie la raison. Vous ne devez pas suivre des ordres criminels et servir ce criminel de guerre, Vladimir Poutine. Et je le considère comme un criminel de guerre."