La WTA et l'ATP "auraient pu faire un peu mieux" pour dénoncer la guerre en Ukraine, estime Swiatek

La Polonaise estime notamment qu'une exclusion générale des joueurs et joueuses de tennis russes et bélarusses aurait dû être décidée à l'époque. "C'est quelque chose qui avait été évoqué au début, le tennis n'a pas pris cette voie, mais maintenant ce serait assez injuste de faire ça parce que cette décision aurait dû être prise il y a un an. Ce n'est pas de leur faute s'ils ont ce passeport-là mais, d'un autre côté, on a tous un certain impact et je pense que tout ce qui aurait pu aider à stopper l'agression russe, on aurait dû le faire au niveau des décisions prises par les fédérations."

Swiatek a aussi souligné le courage de certains sportifs russes, comme Daria Kasatkina, qui a publiquement appelé à la fin de la guerre. "Je respecte vraiment cela parce que je trouve que c'est courageux de la part des athlètes russes de dire ce genre de choses, parce que leur situation est très compliquée."

Il y a une semaine, les organisateurs du tournoi de Wimbledon, qui se déroule début juillet, ont annoncé que, contrairement à l'année dernière, les joueurs et joueuses russes et bélarusses pourraient prendre part à la compétition, mais comme athlètes "neutres", avec interdiction d'exprimer tout soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.