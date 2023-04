Accident de train aux Pays-Bas : la reprise du trafic retardée, deux personnes encore en soins intensifs

Dix-neuf personnes avaient été emmenées dans divers hôpitaux des environs mardi matin. Vers 3h30, durant la nuit, un train de passagers avec une cinquantaine de personnes à son bord avait percuté une grue mobile de chantier, présente sur les voies pour des travaux d’entretien. Un train de marchandises avait également heurté la grue.

Si le train de marchandises a entre-temps été dégagé du lieu de l’accident, ce n’était pas encore le cas, jeudi, du train de passagers, qui a partiellement déraillé lors du crash. Plusieurs wagons ont quitté les rails et deux d’entre eux ont abouti dans une prairie, par-delà un fossé longeant la voie.

Les dégâts sont considérables: les voies en elles-mêmes sont endommagées, les câbles souterrains également, ainsi que les caténaires et des infrastructures de la gare de Voorschoten. La date du 11 avril avait d’abord été évoquée pour la reprise du trafic à cet endroit, mais le gestionnaire de l’infrastructure, ProRail, et la société de chemins de fer néerlandais, NS, ont indiqué jeudi qu’il n’y aurait pas de train circulant sur cette ligne, entre Leiden et La Haye, au moins jusqu’au 18 avril.

Il est apparu qu’il faut davantage de préparatifs avant de dégager le train de passagers accidenté, indique ProRail. L’entreprise ne sait pas encore quand ce sera possible, et ce n’est qu’ensuite que les réparations pourront réellement débuter.

De nombreux blessés hospitalisés ont entre-temps pu retourner chez eux, mais deux personnes sont encore en soins intensifs, dans un état qualifié de "grave mais stable". Ces deux blessés graves se trouvent à l’hôpital universitaire de Leiden (LUMC). Une troisième personne grièvement blessée avait été prise en charge en soins intensifs mais a été transférée vers une autre unité de soins.