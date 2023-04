Guerre en Ukraine: l'Otan met la Chine en garde contre des livraisons d'armes à la Russie

"C'est quelque chose que nous suivons de près", a-t-il déclaré devant la presse à l'issue d'une réunion des 31 ministres des Affaires étrangères alliés élargie lors de sa seconde journée aux "partenaires" de la région indo-pacifique que sont le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

"Les alliés ont clairement indiqué que toute fourniture d'aide létale par la Chine à la Russie serait une erreur historique, avec de profondes implications", a dit M. Stoltenberg, sans préciser quelles pourraient être les conséquences.

"La Chine n'a pas condamné l'invasion brutale de l'Ukraine. Nous savons aussi que la Russie et la Chine se rapprochent de plus en plus", a-t-il ajouté, en parlant d'"alignement" croissant de Pékin sur Moscou, en faisant notamment écho à la propagande russe.

Il a rappelé que les présidents russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, toujours prompts à dénoncer les tentatives occidentales de créer un "monde unipolaire", avaient annoncé une "amitié sans limites" lors d'un sommet de début février 2022 à Pékin, trois semaines avant le début de l'attaque russe contre l'Ukraine. En mars dernier, les deux présidents ont signé, à Moscou cette fois, un accord destiné à faire entrer les relations entre leurs deux pays "dans une nouvelle ère" de coopération.

La Chine est de plus en plus dépendante de l'économie russe, a encore fait valoir le secrétaire général, en faisant référence aux livraisons massives de gaz à Pékin via le gazoduc transfrontalier "Force de Sibérie".

Il a encore souligné que la Chine et la Russie intensifiaient également leurs activités militaires conjointes dans la région indo-pacifique.

"A l'heure où Pékin et Moscou s'opposent à l'ordre international fondé sur des règles, il est encore plus important que nous continuions à être solidaires, en tant qu'alliés de l'Otan et avec des partenaires qui partagent les mêmes vues", a lancé M. Stoltenberg, alors que le président français Emmanuel Macron a affirmé mercredi à son arrivée à Pékin que la Chine pouvait "jouer un rôle majeur" pour "trouver un chemin de paix" en Ukraine.

M. Stoltenberg a toutefois exclu toute révision de son "concept stratégique" - une sorte de mode d'emploi régulièrement révisé du traité fondateur de l'Otan datant de 1949 -, adopté en juillet dernier lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement alliés à Madrid, et qui affirme que la Chine, bien que géographiquement éloignée de la zone euro-atlantique, représente un "défi" pour les "intérêts" et la "sécurité" des pays de l'Alliance.

Le précédent concept, approuvé en 2010, mentionnait la Russie comme un "partenaire stratégique" et ne citait même pas la Chine, dont la montée en puissance inquiète aussi quatre partenaires de l'Otan dans la région.