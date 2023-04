Guerre en Ukraine: le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé en Pologne

Une cérémonie formelle d'accueil doit ensuite se tenir devant le palais présidentiel à Varsovie à 11h00, a-t-il ajouté.

Le programme détaillé de cette visite d'une journée n'a pas été dévoilé, hormis la cérémonie d'ouverture et une rencontre publique, dans la cour du château royal à 18h00.

M. Zelensky doit rencontrer son homologue polonais Andrzej Duda, le chef du gouvernement Mateusz Morawiecki et d'autres responsables, pour parler de "la sécurité, les relations internationales et économiques mais aussi des questions historiques" délicates entre les deux pays, a indiqué M. Przydacz.

La Pologne, pays voisin de l'Ukraine, compte parmi les Etats les plus engagés dans l'aide à Kiev depuis l'invasion russe qui a débuté en février 2022 et sert notamment de plateforme logistique pour des livraisons d'aide militaire et humanitaire.

Varsovie a annoncé lundi avoir livré les premiers chasseurs MiG-29 promis à l'Ukraine. M. Duda avait annoncé mi-mars la livraison de quatre appareils, une première de la part d'un membre de l'Otan.

La Pologne a également livré à l'Ukraine 14 chars Leopard 2A4 en février-mars.

Au début de l'invasion russe, les Polonais ont accueilli massivement chez eux des réfugiés ukrainiens.