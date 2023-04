Tremblement de terre en Turquie et en Syrie : un bébé, sauvé après 128 heures, retrouve sa mère 54 jours plus tard

Près de deux mois après avoir été sortie des décombres de sa maison à Kahramanmaras, Vetin – ou « Gizem » (mystère en français) comme la surnommaient les infirmières qui s’en occupaient dans l’hôpital d’Adana – a donc quitté la maison où elle avait été recueillie par les autorités turques.

Également sauvée des décombres, la maman, Yasemin Begdas, a été emmenée à l’hôpital d’Adana où un échantillon ADN a permis de prouver son lien de parenté avec Vetin.

« Il n’y a rien de plus précieux que de réunir une mère et son enfant », a déclaré Derya Yanik, la ministre turque de la famille et des services sociaux.

Malheureusement pour la petite Vetin, son père et ses deux frères sont morts dans le tremblement de terre qui a fait plus de 50.000 morts.

Les autorités turques tentent toujours de réunir les familles qui ont été séparées lors du drame.