"Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter le terrorisme russe et de rétablir la sécurité dans toutes nos villes, de Sumi à Donbas, de Kharkiv à Kherson, de Kiev à Yalta, et cette voie est une victoire militaire de l'Ukraine", a-t-il déclaré. "Il n'y a pas d'autre voie, et il ne peut y avoir d'autre voie."

Pour l'"État maléfique" qu'est la Russie, a ajouté le président ukrainien, il est devenu normal de bombarder des immeubles d'habitation avec des lance-roquettes, de tirer des roquettes sur des villes, de bombarder des villages et des personnes normales. Cet État doit être complètement vaincu, militairement, économiquement, politiquement et juridiquement. "Le premier point, c'est militairement", a dit Volodymyr Zelensky. "Et cela sera mis en œuvre."

"Un jour viendra où nous dirons : le dernier occupant a fui ou a été tué" dans l'est ou le sud, la péninsule unilatéralement annexée en 2014 par Moscou de "Crimée sera à nouveau libre et sécurisée. L'Ukraine reprendra tout ce qui lui appartient", a conclu le chef de l'Etat.

La Russie va déployer des armes nucléaires au Bélarus, près de la frontière polonaise

La Russie installera les armes nucléaires tactiques qu'elle avait annoncées en mars vouloir placer au Bélarus, près de la frontière entre ce pays et la Pologne. C'est ce qu'a déclaré dimanche l'ambassadeur de Moscou à Minsk, Boris Grizlov.

Les bunkers nécessaires au stockage des armes nucléaires russes devraient être prêts pour le 1er juillet, a-t-il ajouté. "Cela se fera malgré le bruit en Europe et aux États-Unis", a déclaré cet ancien ministre de l'Intérieur et président de la Douma à l'agence de presse Belta.

Le 25 mars, la Russie avait annoncé qu'elle allait installer des armes nucléaires tactiques au Bélarus. Elles sont spécifiquement conçues pour être utilisées sur le champ de bataille et sont plus petites qu'une bombe atomique. Mais elles peuvent causer plus de dégâts que les armes conventionnelles.

La Russie ne viole pas le traité de non-prolifération nucléaire en plaçant ces armes sur le territoire de son allié bélarusse, a affirmé le président Vladimir Poutine. Les États-Unis ont en effet également placé des armes nucléaires chez leurs alliés européens, dont certaines se trouveraient en Belgique.