Invasion de l'Ukraine: La victoire de l'Ukraine est peu probable cette année, selon le général américain Milley

Les États-Unis sont l'un des principaux alliés de l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe, qui dure depuis plus d'un an, et lui ont alloué des milliards d'euros d'aide. La livraison de missiles à longue portée de type ATACMS n'est cependant pas prévue, a expliqué le général Milley. "Nous avons relativement peu de missiles ATACMS et nous devons nous assurer de maintenir nos propres stocks de munitions."

En parallèle, le ministère britannique de la Défense a fait savoir, dans sa mise à jour quotidienne au sujet de la guerre, que l'offensive hivernale russe était en train d'échouer. Londres se concentre samedi sur le chef de l'état-major russe Valeri Guerassimov, qui a pris en janvier le commandement de l'"opération militaire spéciale" en Ukraine. Son mandat a été caractérisé par un effort visant à lancer une offensive hivernale générale dans le but d'étendre le contrôle de la Russie sur l'entièreté de la région du Donbass.

"Quatre-vingts jours plus tard, il est de plus en plus évident que ce projet a échoué", peut-on lire dans la déclaration du ministère. "Sur plusieurs axes du front du Donbass, les forces russes n'ont réalisé que des gains marginaux au prix de dizaines de milliers de victimes, gaspillant en grande partie l'avantage temporaire qu'elles avaient acquis en termes de personnel grâce à la 'mobilisation partielle' de l'automne."

Moscou qualifie de désinformation la mise à jour quotidienne des renseignements diffusée par le ministère britannique de la Défense via Twitter.