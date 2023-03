Réforme des retraites en France: une centaine de plaintes déposées à Paris pour des "arrestations arbitraires"

Les plaintes mettent en cause les forces de l'ordre et la justice et se basent sur trois infractions : atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique, non-intervention pour l'arrêt d'une privation de liberté illégale et entrave à la liberté de manifester.

Dénonçant des "gardes-à-vue sanctions", le collectif a aussi critiqué "la violence qui a lieu pendant ces interpellations et en parallèle", qui feront l'objet de plaintes distinctes "dans les jours à venir".

Outre ces interpellations jugées abusives, les avocats ont condamné une disproportion des moyens mis en place par la police et le parquet pour dissuader la population de revenir manifester. "Dans une démocratie, ce n'est pas acceptable", a affirmé Me Alexis Baudelin.

Depuis plusieurs semaines, des organisations telles que la Ligue des droits de l'Homme (LDH), le Syndicat de la magistrature (SM, classé à gauche), le Syndicat des avocats de France (SAF, classé à gauche), mais aussi les partis politiques de gauche, critiquent une "répression policière".