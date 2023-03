Meta envisagerait une interdiction des publicités politiques sur ses plateformes en Europe

Le Parlement souhaite également interdire les publicités politiques ciblant les jeunes de moins de 16 ans.

Selon les règles pressenties, les géants américains de la tech pourraient également devoir fournir davantage de données sur leurs publicités politiques avec à la clef, des amendes pouvant atteindre 4% de leur chiffre d'affaires mondial en cas de non-respect des règles européennes.

Les dirigeants de Meta s'inquiètent de la portée de ces règles et estiment qu'il pourrait être plus facile d'interdire purement et simplement les campagnes politiques payantes sur ses plateformes que de se conformer à la future réglementation, explique le Financial Times, sur base de deux sources proches du dossier.