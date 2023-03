Guerre en Ukraine: Macron dira à Pékin "de s'abstenir" de soutenir l'effort de guerre russe

La Chine, qui n'a jamais dénoncé l'invasion russe de l'Ukraine, a proposé en février un "plan de paix" pour mettre fin à la guerre, qui dure depuis plus d'un an, mais les États-Unis et l'Europe restent sceptiques sur la capacité de Pékin à jouer un rôle de médiateur.

Le président français passera à la Chine "des messages clairs" de façon à ce "qu'elle redise son attachement au droit international et au respect des principes de la Charte" des Nations unies, a indiqué Mme Colonna.

Selon elle, "il est de l'intérêt de tous les pays (...) que l'agression russe échoue".

Pour l'Union européenne, l'avenir des relations avec la Chine dépendra pour une large part de l'attitude de Pékin vis-à-vis de la "guerre de Poutine" en Ukraine, a mis en garde, pour sa part, jeudi Ursula von der Leyen.

Washington, quant à lui, met en garde Pékin contre la tentation de livrer des armes à Moscou.

Le président chinois Xi Jinping a effectué la semaine dernière une visite en grande pompe à Moscou.

Lors de sa visite en Lituanie, Mme Colonna doit visiter la base de Siauliai où des militaires français achèvent leur mission de surveillance de l'espace aérien balte, assumée par rotations par différents pays de l'Otan.