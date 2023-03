Fusillade dans une école: le sénateur républicain de Nashville dans la tourmente à cause d'une photo de famille... en armes

Sur cette photo, le député de la capitale de l'État du Tennessee pose en famille devant le sapin, chacun (à l'exception du plus jeune enfant) montrant fièrement un fusil d'assaut...

Les armes à feu "méritent une place d'honneur avec tout ce qui est bon"

En légende de la photo, le sénateur avait écrit: "Joyeux Noël. L'atmosphère même des armes à feu, partout et tout le temps, limite les interférences du mal. Elles méritent une place d'honneur avec tout ce qui est bon."

Au lendemain de cette mortelle fusillade, qui est déjà... la 19e de l'année dans un établissement scolaire américain, le débat sur un contrôle accru des armes à feu, particulièrement les armes de guerre, a été une énième fois relancé. Et la photo de famille du sénateur Andy Ogles apporte évidemment du moulin à ceux qui réclament la fin de la vente libre.

Sur Twitter, Fred Guttenberg, dont la fille de 14 ans était un des 17 victimes lors de la fusillade de 2018, à Parkland en Floride, a ainsi interpellé le sénateur Ogles en critiquant les élus qui "glorifient les armes à feu".

"Combien d’autres enfants devront être tués avant que les républicains au Congrès (...) adoptent une interdiction des fusils d’assaut?", a pour sa part réagi la porte-parole de la présidence Karine Jean-Pierre alors que les républicains bloquent une proposition de loi visant à en interdire la vente.

Peu après la fusillade, et avant que cette photo de famille n'enflamme la toile, le député Andy Ogles, s'était exprimé via un communiqué, déclarant que sa famille et lui étaient "dévastés par cette fusillade".

En début d'année, le député républicain avait déjà tristement alimenté les Unes de la presse américaine après avoir reconnu qu'il avait menti sur son parcours universitaire et son expérience professionnelle afin d'enjoliver ceux-ci.