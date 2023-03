La première visite à l’étranger de Charles III chahutée ? La France "va l'accueillir avec une bonne vieille grève générale !"

À quelques jours de l’arrivée de Charles III et de son épouse Camilla en France, l’inquiétude grandit outre-Quiévrain. Et pour cause, alors que le nouveau monarque britannique y mènera sa première visite officielle en tant que souverain, le pays est paralysé par de nombreuses grèves et manifestations depuis l’adoption mouvementée de la loi sur la réforme des retraites.