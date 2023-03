La Cour Pénale Internationale visée par des “menaces” russes après son mandat d’arrêt contre Poutine

La présidence de l’Assemblée des États parties, qui regroupe les 123 pays membres de la CPI, a déclaré qu’il y avait eu des “menaces” contre la cour et des “mesures annoncées contre le procureur et juges impliqués dans la délivrance de mandats d’arrêt dans la situation en Ukraine.” Pour rappel, ces mandats d’arrêts avaient été émis le 17 mars dernier pour la “déportation illégale de population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées d’Ukraine vers la Fédération de Russie”.