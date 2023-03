"Un tournant pour TikTok": le réseau menacé d’interdiction aux USA, déconseillé aux Pays-Bas, sous enquête en Italie

”C’est un tournant pour TikTok”, a-t-il déclaré en réaction aux menaces des autorités américaines qui envisagent d’interdire la plateforme.

Shou zi Chew, citoyen singapourien, va être auditionné jeudi par une puissante commission parlementaire de la Chambre des représentants américaine sur deux thèmes principaux, l’impact de l’application sur les enfants et ses relations avec le Parti communiste chinois.

De nombreux élus américains et des gouvernements occidentaux accusent TikTok de donner accès à Pékin à des données d’utilisateurs dans le monde, ce que la plateforme a toujours nié.

La moitié des Américains sur TikTok

”Quasiment la moitié des Américains viennent sur TikTok pour échanger, créer, apprendre, partager des choses ou juste s’amuser”, affirme Shou zi Chew.

Le patron mentionne aussi les “5 millions d’entreprises, majoritairement petites et moyennes, qui se servent de TikTok pour communiquer avec les consommateurs” et les 7.000 employés de TikTok aux États-Unis.

”Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que vos représentants élus sachent pourquoi vous adorez TikTok”, conclut-il.

C’est la première fois que Shou zi Chew sera entendu par le Congrès américain. Le PDG du réseau social chinois avait déjà été reçu à Bruxelles début janvier pour échanger avec plusieurs hauts responsables européens.

La pression politique contre l’application est montée en flèche ces derniers mois.

La Maison Blanche a interdit aux fonctionnaires des institutions fédérales d’avoir l’application sur leurs smartphones, conformément à une loi ratifiée début janvier. La Commission européenne et les gouvernements canadien et britannique ont pris des décisions similaires pour les téléphones portables de leurs fonctionnaires. Mardi, la BBC a conseillé à son personnel de supprimer TikTok des téléphones professionnels.

La semaine dernière, le gouvernement américain a exigé que ByteDance, la maison-mère de TikTok, vende l’application, faute de quoi elle risque d’être interdite aux États-Unis.

La destruction en février d’un ballon chinois supposé espion a suscité un regain de tensions avec la Chine. Plusieurs projets de loi sont dans les tuyaux pour bannir TikTok, régulièrement qualifiée de menace pour la sécurité nationale.

Le poids renforcé au Congrès des républicains, qui détiennent depuis janvier la majorité à la Chambre, risque de compliquer encore plus la donne pour la plateforme.

L’utilisation de TikTok déconseillée aux fonctionnaires des Pays-Bas

Le gouvernement néerlandais a déconseillé mardi à ses fonctionnaires l’utilisation de TikTok ou d’autres applications gérées par des pays avec un “cyberprogramme offensif” sur leurs appareils professionnels.

Selon un avis du service des renseignements néerlandais (AIVD), il existe “un risque accru d’espionnage” via l’utilisation de TikTok ou autres applications gérées par des pays comme la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord.

Le gouvernement néerlandais a donc “immédiatement” déconseillé à ses fonctionnaires d’utiliser de telles applications, et précisé qu’il vise à arriver à une “solution structurelle”, selon laquelle il leur sera impossible d’utiliser ces applications sur leurs appareils professionnels.

”Le gouvernement central doit pouvoir faire son travail en toute sécurité, également via ses appareils mobiles”, a déclaré Alexandra van Huffelen, Secrétaire d’État néerlandaise à la Numérisation.

”Les questions parlementaires récentes et les développements internationaux nous ont amenés à faire une évaluation minutieuse qui va plus loin que de déconseiller une application”, a-t-elle ajouté, citée dans un communiqué.

À terme, le gouvernement veut que tous téléphones professionnels des fonctionnaires soient configurés de façon que seuls les applications, logiciels ou fonctionnalités autorisés au préalable pourront être installés et utilisés.

Les Pays-Bas vont donc emboîter le pas au Canada, au Royaume-Uni et aux agences fédérales des États-Unis, qui ont déjà banni TikTok des appareils gouvernementaux en raison d’inquiétudes sur la sécurité des données.

La Commission européenne a elle aussi ordonné de bannir l’application de partage de vidéos des appareils de ses employés.

Une enquête ouverte en Italie contre TikTok pour des “contenus dangereux”

Le gendarme italien de la concurrence a annoncé mardi l’ouverture d’une enquête contre le réseau social chinois TikTok, soupçonné de ne pas appliquer ses propres règles de contrôle des “contenus dangereux incitant au suicide, à l’automutilation et aux désordres alimentaires”.

L’enquête de l’Autorité italienne de la concurrence vise la société irlandaise TikTok Technology Limited, responsable des rapports avec les consommateurs européens, de même que les sociétés anglaise et italienne, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Le siège italien de TikTok a en outre fait l’objet mardi d’une inspection diligentée par l’Autorité assistée de la police financière.

L’ouverture de l’enquête a été motivée par la présence sur la plateforme “de nombreuses vidéos de jeunes adoptant des comportements d’automutilation”, en lien notamment avec le challenge dit de “la cicatrice française”, devenu viral en Italie sur ce réseau très populaire chez les mineurs.

Dans ce challenge à la mode actuellement, expliqué par de nombreux tutoriels sur TikTok, des collégiens se pincent très fort la joue pour se créer une fausse cicatrice, une pratique dangereuse selon les médecins. Ce phénomène est apparu en France et en Italie, suscitant l’inquiétude dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

Le gendarme italien reproche notamment à TikTok de ne pas avoir mis en place de systèmes adéquats de surveillance des contenus, “en particulier en présence d’usagers particulièrement vulnérables comme des mineurs”.

TikTok n’aurait en outre “pas appliqué ses propres règles, qui prévoient le retrait des contenus dangereux relatifs aux challenges, au suicide, à l’automutilation et aux désordres alimentaires”, souligne l’Autorité dans son communiqué.

Enfin il est reproché à TikTok, dont la popularité a explosé à la faveur de la pandémie de Covid-19, de recourir à un algorithme “personnalisant les publicités et reproposant des contenus similaires à ceux déjà visualisés”, aboutissant à “un conditionnement illégitime” des usagers.

La Norvège “déconseille” TikTok et Telegram sur les appareils gouvernementaux

La ministre norvégienne de la Justice Emilie Enger Mehl a déconseillé mardi aux fonctionnaires du pays d’installer l’application chinoise sur leurs appareils professionnels.

Cette recommandation, qui fait écho à plusieurs consignes voire interdictions prononcées en Occident, est motivée par des craintes d’espionnage et vaut aussi pour le système de messagerie cryptée d’origine russe Telegram.

”Dans leur évaluation des risques […], les services de renseignement désignent la Russie et la Chine comme les principaux facteurs de risque pour les intérêts de la sécurité norvégienne”, a expliqué la ministre, citée dans un communiqué.

”Ils pointent aussi les réseaux sociaux comme une arène propice aux acteurs à risque et à d’autres qui souhaitent nous influencer via la désinformation et les infox”, a-t-elle ajouté.

La recommandation s’applique à tous les appareils professionnels de fonctionnaires reliés aux systèmes numériques de leurs administrations.

Plus jeune membre du gouvernement, Mme Mehl, 29 ans, avait elle-même été dans la tempête l’automne dernier : sous le feu des questions de la presse et de l’opposition, elle avait reconnu, après un long silence, avoir installé TikTok sur son téléphone de fonction, soulignant avoir supprimé l’application un mois plus tard.

Elle avait justifié cet usage par la nécessité de s’adresser à un public jeune, chez qui l’application est extrêmement populaire.

Si leur usage répond à des justifications professionnelles, TikTok et Telegram peuvent toujours être employés par les fonctionnaires, mais sur des appareils qui ne sont pas reliés aux systèmes numériques des administrations, a précisé le ministère.

La BBC encourage, elle aussi, son personnel à supprimer TikTok des téléphones pros

La BBC a conseillé à son personnel de supprimer TikTok des téléphones professionnels, a indiqué lundi le géant de l’audiovisuel britannique qui emboîte le pas de plusieurs institutions occidentales méfiantes face au réseau social chinois.

La BBC rapporte dans un article publié sur son site que le personnel a reçu un mail dimanche dans lequel le groupe affirme “ne pas recommander d’installer TikTok sur un appareil d’entreprise BBC, sauf raison professionnelle justifiée”.

”Si vous n’avez pas besoin de TikTok pour des raisons professionnelles, vous devez supprimer TikTok”, est-il ajouté.

Ces nouvelles consignes interviennent alors que le Royaume-Uni a déjà interdit la semaine dernière TikTok sur les appareils gouvernementaux, emboîtant le pas de Washington ou de la Commission européenne qui ont mis en place des interdictions similaires.

”La BBC prend très au sérieux la sécurité de ses systèmes, de ses données et de son personnel. Nous examinons constamment les activités sur les plateformes tierces – y compris TikTok – et nous continuerons à le faire”, a indiqué un porte-parole du groupe.

”Nous tenons également à préciser que l’utilisation de TikTok sur les appareils de la BBC est toujours autorisée à des fins éditoriales et de marketing.”

La Nouvelle-Zélande va bannir TikTok des appareils des députés

La Nouvelle-Zélande va bannir le réseau social chinois TikTok des appareils délivrés aux membres du Parlement, ont annoncé vendredi des responsables à l’AFP, emboîtant le pays à d’autres pays occidentaux dont la Belgique qui ont décidé des mesures similaires.

L’interdiction concernera tous les appareils ayant accès au réseau parlementaire, a dit Rafael Gonzalez-Montero, un responsable du Parlement. Elle prendra effet le 31 mars.

Selon Gonzalez-Montero, les risques ne sont “pas acceptables dans l’environnement parlementaire actuel en Nouvelle-Zélande”.

”La décision a été prise sur la base des analyses de nos propres experts, après une discussion avec nos collègues au gouvernement et à l’international”, a-t-il ajouté.