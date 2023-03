Qu’est-ce que la maladie de Hirschsprung, dont souffre le bébé du youtubeur français Carlito ?

Son troisième enfant, né le 14 janvier dernier, souffrait de complications depuis sa naissance. Après plusieurs examens, les parents ont enfin pu mettre un nom derrière le mal de leur nourrisson.

C’est quoi, la maladie de Hirschsprung ?

La maladie de Hirschsprung est une anomalie au niveau du gros intestin (côlon), qui complique le passage des selles.

Elle se caractérise par un manque de cellules nerveuses dans les muscles de tout ou d’une partie du gros intestin, selon Orphanet, portail dédié aux maladies rares. La maladie toucherait un bébé sur 5 000 à 10 000, et 4 cas sur 5 sont des garçons, toujours selon le site.

Le principal symptôme est l’incapacité pour le nourrisson d’aller à la selle dans les 48 heures qui suivent sa naissance. Cette constipation peut également s’accompagner d’un gonflement de l’abdomen et de vomissements.

Possiblement fatale

Le nouveau-né atteint par cette maladie rare doit subir une intervention chirurgicale sans trop tarder, sans quoi il pourrait développer une entérocolite de Hirschsprung (mégacôlon toxique), qui lui serait alors fatale.

”Le traitement est obligatoirement chirurgical, il consiste à retirer la partie de l’intestin qui ne fonctionne pas bien. Cela va toujours du rectum pour remonter jusqu’à la partie dite saine. Mais la prise en charge sera différente si l’on a affaire à une forme courte, ou une forme totale, qui peut alors prendre tout le côlon”, explique le chirurgien pédiatrique Aurélien Binet auprès de Doctissimo.

Le fils de Carlito va d’ailleurs subir prochainement une intervention chirurgicale. “L’opération a lieu dans un mois. C’est dur mais, si on relativise, si on compare, c’est pas grand-chose. Du moins, on espère”, a confié à ce propos le comparse de McFly.

Il y a toutefois une bonne nouvelle : une fois opéré, l’enfant pourra mener une vie parfaitement normale. Une perspective qui doit sans doute consoler les jeunes parents dans ces moments difficiles.