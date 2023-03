Les mots de Muriel Robin sur l’affaire Pierre Palmade : “Je pense avant tout aux victimes”

Lors de cette sortie, la comédienne a affirmé au micro de BFMTV que ses pensées allaient avant tout “aux victimes”.

“Le papa est encore à l’hôpital. On n’est même pas sûr qu’il soit rentré. On connaît tous l’histoire. Je pense aux victimes. Et j’espère que la justice fera ce qu’il faut pour les… ”. Une phrase que l’humoriste ne parviendra pas à terminer. “Je ne peux même pas dire la phrase adoucir quoi que ce soit. Rien de ce qu’ils vivent ne peut être adouci. Je pense aux victimes”, conclut-elle.

Elle a tenté ensuite de reprendre son sourire pour la suite de la soirée au cours de laquelle elle devait être récompensée.

Pour rappel, le 10 février 2023, en percutant une voiture sur une route départementale alors qu’il était sous l’emprise de la cocaïne, Pierre Palmade a fait trois blessés graves au sein d’une même famille : un homme, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte, qui a perdu son bébé.