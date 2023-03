La CPI ne lâchera pas Poutine: "Le mandat d’arrêt international reste valable à vie"

Les mandats d’arrêt ont essentiellement une portée symbolique. Un procès semble exclu pour l’instant.

L’avocat britannique et procureur général dans le procès de l’ancien dirigeant serbe, Slobodan Milosevic, à La Haye a affirmé aux journalistes de Sky News qu’à cause du mandat d’arrêt à son adresse, Vladimir Poutine est devenu un criminel recherché. “Cette étiquette lui restera collée à la peau pour le reste de sa vie, à moins qu’il ne soit jugé et acquitté ou, ce qui est presque impensable, que la CPI ne retire le mandat d’arrêt”, a-t-il expliqué. “Le mandat d’arrêt est une étape très, très importante et très encourageante”, estime-t-il.

Moscou ouvre une enquête pénale contre des magistrats de la CPI

La Russie a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête pénale contre le procureur et trois juges de la Cour pénale internationale (CPI), quelques jours après l’émission par la CPI d’un mandat d’arrêt visant le président Vladimir Poutine pour “crime de guerre” en Ukraine.

Ces magistrats, dont le procureur de la CPI Karim Khan, “ont rendu des décisions illégales (visant à) arrêter le président de la Fédération de Russie et la commissaire aux droits des enfants”, a indiqué le Comité d’enquête russe dans un communiqué. “Une enquête pénale a été ouverte”, est-il précisé.