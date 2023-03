Il y a 20 ans, les États-Unis et la Grande-Bretagne attaquaient l'Irak (vidéos)

L'opération baptisée "Iraqi Freedom" (OIF) fait par contre partie de la campagne militaire dénommée "Guerre contre la terreur" ("War on Terror") par l'administration Bush à la suite des attentats du 11 septembre 2001 qui ont vu deux avions détournés par des terroristes s'écraser en plein vol sur les tours du World Trade Center (WTC) à New York, un autre contre le Pentagone à Washington alors qu'un quatrième s'était écrasé dans un bois de Pennsylvanie.

Le président américain de l'époque, George W. Bush, reproche à son homologue irakien d'entretenir des rapports avec des terroristes et de posséder des armes de destruction massive. Le 17 mars 2003, il l'exhorte à quitter son pays et lui lance un ultimatum de 48 heures. Face au refus de Saddam Hussein, il déclenche la deuxième guerre du Golfe qui aboutit à la chute du dictateur en avril, au terme de trois semaines de guerre.

Arrêté en décembre 2003, l'ancien chef d'État irakien est retrouvé dans une cachette souterraine, près de Tikrit. L'année suivante, les Américains le livrent aux autorités de son pays. Jugé en compagnie de sept acolytes par un tribunal spécial à Bagdad, il sera condamné à la peine capitale pour crimes contre l'humanité. Il est notamment tenu pour responsable de l'assassinat de 148 chiites en 1982 à Doujaïl. Trois ans après sa destitution, il est pendu. Sa dépouille repose désormais dans le cimetière de son village natal, Ouja. Georges W. Bush, lui, déclare la fin officielle des hostilités le 1er mai 2003.

En proie à des querelles tribales internes, les violences dans le pays persistent néanmoins. Par ailleurs, les troupes armées américaines ne quitteront définitivement le territoire qu'à la fin de l'année 2011 après avoir formé les services de sécurité irakiens.

Le bilan humain est de près de 4.500 militaires américains morts sur le terrain. Côté irakien, les sources les moins pessimistes évoquent 134.000 civils et des dizaines de milliers de soldats décédés. Les plus pessimistes parleront d'environ un million de morts. La revue scientifique britannique The Lancet fait état en 2006 d'un peu plus de 500.000 victimes.

Entretemps, les raisons invoquées par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour déclarer la guerre au régime de Saddam Hussein se dégonflent.

En juillet 2016, la Commission d'enquête dénommée "Chilcot" remet son rapport au gouvernement britannique. Ses conclusions sont accablantes. Si Saddam Hussein s'est rendu coupable d'atrocités sans nom vis-à-vis de son peuple, "le Royaume-Uni n'a pas épuisé toutes les options pacifiques avant d'envahir l'Irak." La commission fait également savoir que l'évaluation de la menace représentée par Saddam Hussein avait été surestimée tandis que la succession du dictateur n'avait pas été suffisamment préparée.

Dans son rapport final, la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations unies (UNMOVIC) tire le même constat: "Il n'y a pas eu de renouveau des programmes biologiques, chimiques et balistiques irakiens après (la première guerre du Golfe en) 1991." C'était pourtant le motif principal avancé par Washington pour justifier son invasion de l'Irak.

Début juin 2004, le chef de la CIA (l'agence américaine de renseignement extérieur), George Tenet, présente sa démission "pour des raisons familiales" alors qu'il est en pleine tourmente à la suite des travaux des enquêteurs.

Irak, Afghanistan, Yougoslavie ou Irlande du Nord… Le reporter de guerre Patrick Chauvel a couvert 34 conflits. ©- Patrick chauvel

Le 22 octobre 2010, le site web Wikileaks démontre que des sévices ont été perpétrés par des militaires américains aux détenus de la prison d'Abou Ghraïb, en Irak. Depuis lors, son fondateur, Julian Assange, est emprisonné en Angleterre à la suite d'une demande d'extradition de la part des États-Unis pour avoir divulgué des informations classifiées.

Par ailleurs, le groupe terroriste État Islamique (EI) a profité de l'instabilité qui découle du changement de régime pour s'implanter en Irak. En 2014, il contrôle de grandes parties du pays. En 2017, les autorités irakiennes annoncent l'avoir vaincu. Mais des attentats mortels sont commis aujourd'hui encore et selon les Nations unies, des explosifs de guerre polluent toujours le sol irakien.

Dans le même temps, les droits de l'homme ne sont pas davantage respectés en Irak depuis le départ de Saddam Hussein. Le pays des deux fleuves ne se classe qu'en 116e position (sur 167) à l'indice démocratique 2021 réalisé par The Economist.