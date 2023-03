Guerre en Ukraine: la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine

M. Poutine "est présumé responsable du crime de guerre de déportation illégale de population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées d'Ukraine vers la Fédération de Russie", a ajouté la cour.

"Les crimes auraient été commis sur le territoire ukrainien occupé au moins à partir du 24 février 2022", a poursuivi la CPI, ajoutant qu'il existait "des motifs raisonnables de croire que M. Poutine est personnellement responsable des crimes susmentionnés".

Lundi, le New York Times avait rapporté que la CPI s'apprêtait à lancer des poursuites contre des Russes pour le transfert d'enfants vers la Russie et pour des frappes délibérées sur des infrastructures civiles en Ukraine.

Le procureur de la CPI Karim Khan a déclaré plus tôt ce mois-ci après une visite en Ukraine que les enlèvements présumés d'enfants faisaient "l'objet d'une enquête prioritaire".

La CPI, créée en 2002 pour juger les pires crimes commis dans le monde, enquête depuis plus d'un an sur d'éventuels crimes de guerre ou contre l'humanité commis pendant l'offensive russe.

Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont membres de la CPI, mais Kiev a accepté la compétence de la cour sur son territoire et travaille avec le procureur.

La Russie nie les allégations de crimes de guerre. Les experts ont admis qu'il était peu probable qu'elle remette des suspects.

Au début de la guerre, des interrogations étaient émises quant à une possible poursuite par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité de Poutine et d’autres dirigeants russes.

Moscou dénonce une décision "insignifiante" et "dénuée de sens"

La diplomatie russe a dénoncé vendredi les décisions "dénuées de sens" et "insignifiantes" de la Cour pénale internationale, après l'annonce de l'émission d'un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour crime de guerre.

"Les décisions de la Cour pénale internationale sont dénuées de sens pour notre pays, y compris d'un point de vue juridique", a écrit sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, sans faire référence nommément à Vladimir Poutine dans son message.

"La Russie n'est pas partie prenante du statut de Rome de la Cour pénale internationale et n'a aucune obligation en vertu de celui-ci", a souligné Mme Zakharova, ajoutant que Moscou "ne coopère pas" avec la cour.

Elle a averti que "les (mandats) d'arrêt émanant de la Cour pénale internationale seront juridiquement insignifiants" pour la Russie.

"Ce n'est que le début", promet la présidence ukrainienne

La présidence ukrainienne s'est félicitée vendredi de l'émission d'un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale, qui le présume responsable du crime de guerre de "déportation" d'enfants d'Ukraine.

"Ce n'est que le début", s'est félicité le chef de l'administration présidentielle Andriï Iermak sur Telegram.

Le ministre ukrainien des affaires étrangères Dmytro Kouleba a réagi sur Twitter, saluant le fait que "la roue de la justice tourne".

"J'applaudis la décision de la CPI d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova" sa commissaire chargée de l'enfance, a-t-il ajouté.

"Les criminels internationaux seront redevables d'avoir volé des enfants et d'autres crimes internationaux", a-t-il ajouté.