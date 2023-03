La plus large épidémie de grippe aviaire à ce jour touche tous les continents et des millions d'oiseaux, dont des oiseaux marins, y ont succombé. Mais il est aussi avéré que le variant actuel 2.3.4.4b du virus H5N1 peut aussi contaminer et tuer des mammifères comme les visons, les renards ou les ratons laveurs. Toutefois, il s'agit plus souvent de cas individuels.

Cependant, des décès de masse sont régulièrement constatés, comme au Pérou où 3.500 otaries ont péri et autant au Canada dans la mer Caspienne.

Une équipe de chercheurs de l'université Tufts a analysé une épidémie de grippe aviaire en Nouvelle-Angleterre à partir de janvier 2022, notamment avec des tests génétiques de phoques échoués. Il s'est avéré qu'au cours des mois de juin et juillet 2022 pas moins de 330 phoques sont morts après avoir contracté le variant 2.3.4.4b.

À cette période, les mouettes étaient principalement touchées par la grippe aviaire. En comparant les tests, les chercheurs ont pu établir un lien entre une de ces mouettes et un phoque sur une même plage. La transmission d'oiseaux à mammifères pourrait se produire via les fientes ou des eaux contaminées.

Le virus H5N1 est à 100% mortel pour les oiseaux. L'étude démontre désormais que cela peut aussi être le cas pour des mammifères. Tous les phoques qui avaient été testés positifs à la grippe aviaire étaient décédés au moment du test. Mais les chercheurs n'excluent pas que certains de ces animaux marins asymptomatiques ou guéris n'aient pas été testés.

Les spécialistes n'ont, par contre, pas tranché sur le fait que la grippe aviaire ait pu être transmise d'un phoque à l'autre.

Les experts craignent surtout que le virus puisse s'adapter aux mammifères et donc aux humains. En février, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a reçu le signalement du décès d'une fillette de 11 ans au Cambodge qui aurait succombé à une contamination à la grippe aviaire.