Nasa: les images rares d'une étoile avant son explosion en supernova

Cette étoile, qui brille 500.000 fois plus que le Soleil fait partie des étoiles les "plus lumineuses, les plus massives et les plus brièvement détectables connues", selon l'agence spatiale américaine.

D'étoile en supernova

"Les étoiles massives traversent leur cycle de vie à toute allure, et seules certaines d'entre elles passent par une brève phase Wolf-Rayet avant de se transformer en supernova, ce qui rend les observations détaillées de Webb sur cette phase rare très précieuses pour les astronomes", précise la Nasa. "Elles se débarrassent de leurs couches externes, ce qui donne naissance à leur halo caractéristique de gaz et de poussière", détaille l'agence spatiale.

L'astre, dont la masse est 30 fois supérieure à celle du Soleil, s'est débarrassée d'une quantité de matière équivalente à 10 Soleils.

"Lorsque le gaz éjecté s'éloigne de l'étoile et se refroidit, de la poussière cosmique se forme et brille dans la lumière infrarouge détectable par Webb", explique la Nasa. Résultat: des images incroyables et pleines de couleur.

Ces étoiles servent également pour aider les astronomes à comprendre une période cruciale du début de l'histoire de l'univers.