Luise, 12 ans, était portée disparue depuis qu’elle avait quitté samedi en fin d’après-midi le domicile d’une amie à qui elle avait rendu visite, non loin de Freudenberg (ouest), la ville de 17.000 habitants où résidait la victime.

Environ trois heures après sa disparition, ses parents avaient alerté la police.

Les faits, l’inimaginable…

Le corps sans vie de leur fille avait été retrouvé dimanche par la police, dans un bois à quelques kilomètres de chez eux.

Mardi, le parquet de Coblence annonçait l’inimaginable : deux adolescentes de 12 et 13 ans sont soupçonnées d’avoir tué à coups de couteau l’ado de 12 ans, dans une forêt, près de Freudenberg (ouest de l’Allemagne).

La jeune victime “a été tuée par deux filles qu’elle connaissait”, a déclaré le procureur du parquet. “Elle est morte après avoir perdu beaucoup de sang à la suite de nombreux coups de couteau”.

Il n’y avait “aucune preuve d’une quelconque agression sexuelle”.

Les 2 suspectes “ont donné des informations sur l’affaire et ont finalement avoué les faits”, a précisé le responsable de la police de Coblence.

Pas pénalement responsables

Les suspectes sont âgées de moins de 14 ans et ne sont donc pas pénalement responsables, a indiqué le procureur du parquet. “C’est un sujet complexe et les raisons de leur geste sont à analyser en fonction de leur âge”, a commenté Mario Mannweiler. “Ce qui serait une motivation possible pour un enfant peut paraître complètement incompréhensible pour un adulte”.

”Il est difficile d’imaginer et de supporter que des enfants soient capables de tels actes”, a déclaré le chef du gouvernement de l’Etat régional de Rhénanie du Nord-Westphalie.

”Après 40 ans de service dans la police, il y a encore des événements qui nous laissent sans voix”, a confié le vice-président de la police de Coblence.

Quel mobile ?

Aucun élément n’a logiquement filtré sur l’identité des suspectes lors du point presse, ni sur le mobile présumé de leur acte. Le quotidien “Bild” évoque ce qui serait la tournure dramatique d’une histoire de harcèlement.

Citant un rapport de police, le média allemand indique que la victime aurait dans un premier temps été proche de la principale suspecte, mais Luise aurait ensuite été “intimidée et harcelée”. La jeune victime aurait dénoncé cette situation, et déclenché la colère de son ancienne amie, qui aurait eu “terriblement” envie de se venger, toujours selon Bild. Des informations clairement à prendre au conditionnel, vous l’aurez compris, d’autant plus vu le caractère particulièrement sensible de l’affaire.