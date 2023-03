Les USA menacent d'interdire TikTok si l'appli reste aux mains d'un groupe chinois

Le gouvernement et le Trésor ont refusé de confirmer l'information, et TikTok n'a pas réagi dans l'immédiat à une sollicitation de l'AFP.

TikTok, qui fait de nombreux efforts pour rassurer les politiques et le public sur son intégrité, comptait sur l'agence fédérale pour trouver un compromis.

"La façon la plus rapide et la plus efficace de répondre à ces inquiétudes (...) est que le CFIUS adopte l'accord proposé sur lequel nous travaillons avec eux depuis près de deux ans", avait affirmé un porte-parole de TikTok fin février.

Il réagissait à l'examen d'un projet de loi porté par les républicains, qui donnerait l'autorité au président Joe Biden de bannir complètement TikTok.

La Maison Blanche a déjà interdit aux fonctionnaires des institutions fédérales d'avoir l'appli sur leurs smartphones, en application d'une loi ratifiée début janvier. La Commission européenne et le gouvernement canadien ont récemment pris des décisions similaires pour les téléphones portables de leurs fonctionnaires.

L'entreprise stocke les données des utilisateurs américains sur des serveurs situés dans le pays. Elle a admis que des employés basés en Chine y avaient accès, mais dans un cadre strict et limité, et pas le gouvernement chinois.