Les quilombolas, héritiers de la résistance à l’esclavagisme

Les origines du peuple brésilien sont d’ailleurs étroitement liées à cette réalité : en l’espace de quatre siècles, ce sont 4 millions d’esclaves africains qui ont été débarqués sur les côtes brésiliennes.

Dès le XVIe siècle, certains décident cependant de résister. Ils prennent alors la fuite, quittent les plantations et se réfugient dans les zones plus reculées du pays, où ils fondent les quilombos, des communautés de marrons (esclaves en fuite). Leurs membres sont alors appelés les quilombolas.

Aujourd’hui, nombreuses subsistent les communautés issues de ces quilombos. Et elles gardent désormais fièrement cet héritage de résistance comme étant le cœur de leur propre identité.

"On ne peut pas oublier nos ancêtres, nos racines. Nous devons au contraire aider les générations nouvelles à arroser les fruits", énonce ainsi Antonino Bispo da Silva, leader de la communauté Levantado, dans la région de Iaciara. "Notre façon de résister, aujourd’hui, c’est transmettre notre culture ancestrale, préserver nos communautés, qui sont un cadeau de Dieu et qui nous permettent aujourd’hui de travailler pour pouvoir nourrir nos familles, sans devoir payer."

À l’instar d’autres communautés de travailleurs ruraux, les quilombolas aspirent désormais à pouvoir utiliser une parcelle de terre où préserver leurs traditions et cultiver leur identité. "Et notre devoir est d’aider la nouvelle génération à prendre le relais", insiste Antonino.

Valdeleze Soares dos Santos fait partie de cette génération. Comme son aîné, elle croît profondément dans les valeurs de sa communauté. "Si nous nous soutenons les uns les autres, alors, grâce à Dieu, nous avançons. Nous pouvons grandir si tout le monde apporte sa pierre à l’édifice".

Racisme structurel

D’autant que les quilombolas doivent faire face au racisme structurel qui gangrène le pays : "Les vies des communautés traditionnelles sont vues bien souvent comme inférieures", constate Madalena do Sacramento Rocha, leader de la communauté voisine Extrema et chercheuse à l’université de Formosa. "Nous voulons au contraire montrer que notre territoire, c’est notre patrie naturelle, un endroit où vivre et où produire, et qui doit être respecté."

D’autant que la survie des communautés Levantado et Extrema est aujourd’hui menacée par un projet d’exploitation à deux pas de leurs cultures familiales et communautaires.

"Je prie Dieu pour qu’il protège notre terre, celle où mon grand-père est venu s’établir il y a 100 ans et où mes petits-enfants vivent aujourd’hui. C’est tout ce que je demande", implore Anastasio, le père d’Antonino et ancêtre de la communauté Levantado.