Enquêtes sur Donald Trump: Stormy Daniels entendue par les enquêteurs new-yorkais

L'avocat de l'actrice, Clark Brewster, a indiqué sur Twitter que sa cliente avait rencontré les procureurs à la demande du parquet de Manhattan.

"Stormy a répondu aux questions et a donné son accord pour se rendre disponible comme témoin ou pour de plus amples investigations si besoin", selon lui.

L'actrice, qui affirme avoir eu une liaison avec Donald Trump, a ensuite remercié dans un tweet son avocat pour son soutien et "notre combat qui se poursuit pour la vérité et la justice".

L'enquête porte sur le versement en 2016 de 130.000 dollars par Michael Cohen, l'avocat personnel de M. Trump, à Stormy Daniels --Stephanie Clifford de son vrai nom-- pour acheter son silence sur cette relation présumée.

Le versement avait eu lieu deux semaines avant le scrutin présidentiel, remporté par le républicain contre la démocrate Hillary Clinton.

L'affaire avait éclaté en 2018 lorsque Stormy Daniels avait affirmé avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump il y a une douzaine d'années.

Michael Cohen, devenu l'un des pires ennemis de M. Trump, a témoigné lundi devant un grand jury dans cette enquête liée à un accord de non-divulgation.

L'ancien avocat avait été condamné, après avoir plaidé coupable, à trois ans de prison notamment pour avoir orchestré ce paiement en violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Il a assuré avoir agi à la demande expresse du candidat républicain, qui l'aurait remboursé une fois arrivé à la Maison Blanche.

Donald Trump a démenti toute liaison avec Stormy Daniels. Lui-même a été invité à témoigner devant le grand jury, ont rapporté plus tôt ce mois-ci le New York Times et le Washington Post, mais devrait refuser selon les estimations. Cette invitation est un signe possible de la volonté des procureurs de le poursuivre.

Selon le New York Times, Donald Trump pourrait être inculpé pour un délit de fausses déclarations comptables pour dissimuler le paiement à Stormy Daniels.

Ces charges pourraient s'alourdir et devenir criminelles si les procureurs considèrent que le délit visait à cacher une violation des règles de financement des campagnes électorales, avait aussi expliqué le New York Times.