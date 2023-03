Découverte: ce dinosaure avait un cou de plus de 15 mètres de long

Dans une étude publiée dans le Journal of Systematic Paleontology le 15 mars 2023, des chercheurs ont pu, grâce à une analyse des os du cou et du crâne, réveler que l’espèce possédait un cou d’une quinzaine de mètres de longueur. Soit plus de six fois la longueur de celui d'une girafe (environ 3 mètres). Il s'agirait du plus long cou parmi les dinosaures connus à ce jour. Leurs analyses suggèrent qu'il possédait dix-huit vertèbres cervicales.

Le Mamenchisaurus sinocanadorum faisait partie des énormes sauropodes herbivores qui avaient une taille allant jusqu’à 50 mètres du museau à la queue et pesaient plus de 70 tonnes.