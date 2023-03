Après un signalement, des policiers se sont rendus dans ce parc à Achères. Et c’est là qu’ils ont trouvé un squelette recouvert entièrement de végétaux. Une pièce d’identité a également été retrouvée sur les vêtements de la victime.

L’homme décédé est né en 1948. Rapidement, un rapprochement a pu être fait avec une affaire de disparition qui datait depuis avril 2021.

Des tendances suicidaires pendant le confinement

À cette époque, un septuagénaire, aux tendances suicidaires pendant le confinement dû à la pandémie de coronavirus, s’était enfui de la maison de retraite Georges Pompidou.

Une aide-soignante s’est confiée au Parisien et semble certaine de l’identité de la victime: "Tout coïncide. Il est parti un dimanche soir, puis il n’est jamais revenu. Il avait déposé toutes ses affaires sur la table de sa chambre, papiers, lunettes… C’est extrêmement triste… Le jour même, il a dit à son amie qu’il n’en pouvait plus et qu’il voulait se tuer. Mais elle ne le pensait pas sérieux."

Les ossements humains sont analysés à l’institut médico-légal. L’enquête est toujours en cours.