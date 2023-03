Cet écosystème abrite 5% de la biodiversité mondiale, plus de 1 500 espèces animales endémiques, 800 espèces d’oiseaux, 11 000 espèces de plantes et l’emblématique piuva, un arbre aux racines très profondes qui favorisent l’irrigation du sol et offre au territoire une couverture végétale particulièrement bien développée.

Cependant, ne bénéficiant pas de la même attention médiatique que l’Amazonie voisine, le Cerrado souffre tout autant du phénomène de déforestation.

Entre 1980 et 2010, de vastes flux migratoires ont ainsi été observés, faisant notamment chuter la population rurale de plus de 30% dans cette zone !

"Depuis le début de ce processus d’invasion des territoires du Cerrado et de leurs peuples, plus de 50% du total de ce biotope a été dévasté. Et l’Amazonie a été également touchée", écrivait en 2019 Carlos Walter Porto-Gonçalves, professeur à l’Université fédérale de Rio-de-Janeiro, dans la revue Dos Cerrados e de suas riquezas.

À l’inverse, le professeur observe une augmentation de cette même frange de la population de près de 40% dans la zone limitrophe, bordant l’Amazonie.Le professeur explique ceci par l’afflux de nombreuses communautés rurales et indigènes ayant fui les pressions exercées par "l’avancée du complexe de développement, la dévastation et les conflits d’accaparement des terres, l’avancée de la déforestation pour le bétail et le bois, la canne à sucre, le soja et aussi l’exploration minière".