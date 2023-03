Les USA et la Corée du Sud lancent des manœuvres militaires, la Corée du Nord tire 2 missiles

La Corée du Sud et les États-Unis ont débuté lundi leurs plus importantes manœuvres militaires conjointes en cinq ans, malgré les menaces de la Corée du Nord, qui a annoncé quelques heures plus tôt avoir tiré deux missiles de croisière depuis un sous-marin.