L’accès à la terre : plongée au cœur des résistances paysannes au Brésil (WEBDOC)

Au Brésil, l’agriculture familiale produit environ 70% de l’alimentation consommée par les habitants de ce pays. Pourtant, seules 25% des terres cultivables lui sont dédiées, le reste étant aux mains de grandes entreprises et de riches propriétaires fonciers (les "fazendeiros"), puissants acteurs de l’agrobusiness nationale et de la déforestation de l’Amazonie et du Cerrado.