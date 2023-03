La guerre en Ukraine fait exploser les importations d’armes en Europe et en Belgique

”L’invasion (russe en Ukraine, NDLR) a vraiment provoqué une envolée significative de la demande d’armes en Europe, qui n’a pas encore montré sa pleine puissance et va selon toute vraisemblance mener à de nouvelles hausses d’importations”, souligne Pieter Wezeman, coauteur du bulletin annuel du Sipri depuis plus de trois décennies.

Conséquence directe de l’aide occidentale pour repousser l’invasion russe, l’Ukraine, jusqu’ici un importateur négligeable d’armement, est devenue subitement la troisième destination d’armement dans le monde l’an passé, derrière le Qatar et l’Inde. À lui seul, le pays a concentré 31 % des importations d’armement en Europe et 8 % des échanges mondiaux, selon le Sipri.

Autre chiffre impressionnant : les importations de Kiev, incluant les donations occidentales, ont été multipliées par plus de 60 en 2022, selon l’institut basé à Stockholm.

L’Europe importe toujours plus d’armes

Avoisinant désormais les 100 milliards d’euros annuels selon les experts, le commerce mondial est également boosté par la demande croissante des autres pays européens, bien décidés à se réarmer depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

”Les pays européens ont soit déjà commandé ou prévoient de le faire tous types d’armement, assure Pieter Wezeman à l’AFP. Sous-marins, avions de combat, en passant par les drones, les missiles antichars, les fusils et les radars : tout est examiné afin de renforcer les capacités militaires.”

Seul continent à commander toujours plus d’armes depuis cinq ans, les importations européennes ont progressé de 47 % entre 2018 et 2022. En comparaison, les échanges internationaux ont chuté de 5 % durant la même période et de 9 % au Moyen-Orient, pourtant désigné comme la première zone d’importation d’armes au monde.

Des camions français et des drones américains pour la Belgique

Bien décidé à augmenter sa production locale pour répondre à ses propres besoins, le Vieux continent voit de plus en plus donc d’États membres s’équiper de façon importante depuis cinq ans. Exemple avec la Norvège et la Pologne, dont les dépenses militaires devraient encore augmenter dans les prochains mois, mais aussi avec la Belgique.

Alors que Bruxelles exportait plus d’équipements militaires qu’elle n’en importait entre 2016 et 2019, la tendance s’est complètement inversée depuis 2020. Au cours des trois dernières années, le pays a commandé et/ou reçu près de 503 millions d’armes, dont des camions français Caesar 155mm ou encore des drones américains RQ-21 Blackjack.