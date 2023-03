Guerre en Ukraine: Kiev critique les conditions de Moscou au renouvellement de l'accord céréalier

Il réagissait à l'annonce faite par le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine, à l'issue d'une journée de discussions avec de hauts représentants des Nations unies à Genève, selon laquelle Moscou "ne s'oppose pas à une nouvelle prolongation de l'+Initiative de la mer Noire+ après l'expiration de son deuxième mandat le 18 mars mais seulement pour 60 jours".

"Notre position future sera déterminée par les progrès tangibles dans la normalisation de nos exportations agricoles, non pas en paroles mais en actes. Cela comprend les paiements bancaires, la logistique du transport, les assurances, le +dégel+ des activités financières et l'approvisionnement en ammoniac via l'oléoduc +Togliatti-Odessa+", a dit M. Verchinine.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a souligné avoir eu à Genève des discussions "franches et approfondies" avec le chargé des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, et la secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), Rebeca Grynspan.

Ces entretiens, a-t-il dit, ont permis de "confirmer une fois de plus que si les exportations commerciales de produits ukrainiens se font à un rythme soutenu et rapportent des bénéfices considérables à Kiev, les restrictions imposées aux exportateurs agricoles russes sont toujours en place".