Malgré la guerre, la Belgique exporte moins d’armes en Ukraine qu’en Arabie saoudite ou au Canada

Toutefois, bien qu’elles restent loin du podium composé par les États-Unis, la France et la Russie, les exportations belges restent proportionnellement importantes.

Autre particularité : l’Ukraine n’a reçu qu’une infime part des armes belges envoyées à l’étranger. D’après le Sipri, Bruxelles – qui a surtout fourni d’anciens obusiers (22 M-109 A1 155mm) à Kiev – fait même partie des plus mauvais élèves occidentaux.

À l’inverse, l’Arabie saoudite et le Canada ont été bien plus “gâtés” par la Belgique puisqu’ils ont reçu respectivement 55 tourelles (pour tank) et 25 avions de combat Alpha Jet.

En janvier 2023, le Groupe de recherche et d’informations sur la paix et la sécurité (GRIP) estimait que la Belgique n’avait envoyé “que” 9,514 millions de dollars de matériel militaire à l’Ukraine contre 837 millions pour les Pays-Bas, par exemple.