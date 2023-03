Harcèlement sexuel et discrimination: démission de la rédaction en chef des sports de l'audiovisuel public néerlandais

Dans un communiqué diffusé cette semaine, la NOS avait relayé les résultats d'une mission menée par des consultants extérieurs révélant qu'une centaine de personnes, entendues sous le sceau de la confidentialité, avaient signalé des exemples de harcèlement, d'intimidation sexuelle, de discrimination ou encore d'agression verbale sur les vingt dernières années.

La "culture" de la rédaction, où "l'accent était trop mis sur le résultat final et pas assez sur l'aspect humain", était pointée du doigt, car, ajoutait la NOS, elle aurait abouti à ces comportements dénoncés.

"Les dirigeants de NOS Sport n'ont pas suffisamment tenu compte des signaux de comportements transgressifs", avait poursuivi le média, dont la direction a présenté des excuses.

Publiée samedi, une enquête du quotidien néerlandais De Volkskrant, nourrie par des entretiens avec une trentaine d'employés et anciens employés, a prolongé ce week-end la controverse, révélant que des femmes et des personnes de couleur, principalement, ont été "confrontées au harcèlement, au sexisme et à l'exclusion au sein de la rédaction".

"Les recherches menées par De Volkskrant ce week-end ont confirmé l'image d'un climat de travail dangereux dans la section sportive", a réagi la NOS dans un nouveau communiqué.

La rédaction en chef de NOS Sport était dirigée depuis 2007 par Maarten Nooter, épaulé par trois adjoints, Pim Marks, Selma Schuurman et Ewoud van Winsen.