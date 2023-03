France: décès de Roland Castro, architecte iconoclaste et figure de la gauche

A l'origine de la rénovation de plusieurs ensembles urbains, Roland Castro avait récemment plaidé pour que le palais présidentiel de l'Elysée et les ministères soient délocalisés hors de Paris et implantés en banlieue, notamment en Seine-Saint-Denis, département plus pauvre de la France métropolitaine.

Entré aux Beaux-Arts de Paris en 1958, il milite pour l'indépendance de l'Algérie avant de rejoindre les étudiants communistes et d'épouser la lutte révolutionnaire, bannière sous laquelle il militera pendant les révoltes étudiantes de mai 1968 qui ont fait vaciller le pouvoir du président Charles de Gaulle.

Au cours de ces années, il fréquente l'écrivain Jean-Paul Sartre, le père de la psychanalyse française Jacques Lacan -dont il sera le patient pendant sept ans- et rencontrera Fidel Castro et Che Guevara lors d'un voyage à Cuba en 1961.

A l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 en France, il se rapproche du président socialiste François Mitterrand qui lui confie une mission sur la rénovation urbaine. De multiples projets en émergeront mais ils se heurteront tous à la frilosité financière du gouvernement de gauche.

Il s'était ensuite lié au Parti communiste français, avait tenté d'être lui-même candidat à la présidentielle en 2007 et s'était plus récemment rapproché du président Emmanuel Macron qui a rendu hommage jeudi à une "légende de l'architecture et de l'urbanisme" et à un "militant de gauche visionnaire".