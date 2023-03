Olivier Vandecasteele: la Belgique a invité l'Iran à échanger les instruments de ratification du traité

La Cour constitutionnelle a rejeté vendredi passé les recours en annulation introduits contre ce texte. La mise en oeuvre du traité permettra l'échange entre le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, détenu en Iran depuis plus d'un an, et le diplomate Assodolah Assadi, condamné pour un projet d'attentat terroriste en France et dont Téhéran réclame la libération.