Entre 350 et 400 personnes se sont rassemblées mercredi après-midi, à l’appel de la CSC Bruxelles et de la FGTB Bruxelles, sur la place de l’Albertine dans la capitale pour exiger davantage d’égalité entre les femmes et les hommes, selon un décompte du syndicat chrétien.

2. Delhaize veut franchiser tous ses magasins : une centaine de supermarchés à nouveau fermés ce mercredi, la livraison à domicile temporairement offerte

Une centaine de magasins Delhaize sont à nouveau fermés ce mercredi 8 mars 2023 en raison d’actions du personnel, a indiqué le porte-parole de l’entreprise, au lendemain de l’annonce par la direction de sa volonté de franchiser tous ses supermarchés.

3. VIDÉO | La Wallonie sous la neige ce mercredi 8 mars : voici vos plus belles images

Ce mercredi 8 mars 2023, l’ensemble de la Wallonie est recouvert d’un joli manteau blanc. De la province de Hainaut à la province de Liège, voici vos plus belles photos.

4. ” Casse du siècle” : les 4 derniers prévenus dans l’affaire du braquage à Brussels Airport acquittés

Spectaculaire braquage d’un avion sur le tarmac de l’aéroport de Brussels Airport à Zaventem : la cour d’appel de Bruxelles a acquitté, ce mercredi 8 mars 2023, les quatre hommes qui étaient toujours poursuivis.

5. Catastrophe ferroviaire en Grèce : des dizaines de milliers de personnes en colère manifestent dans les rues

Des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue mercredi en Grèce, alors que la colère s’étend, certains réclamant désormais la démission du gouvernement après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts.