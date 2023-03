Climat: cet hiver est le deuxième le plus chaud jamais enregistré en Europe, selon Copernicus

La plupart des pays d'Europe ont notamment connu des températures supérieures à la moyenne en février, en particulier le nord de la Norvège et de la Suède ainsi que la région du Svalbard. Le temps a également été plus sec que la moyenne dans la majeure partie de l'Europe occidentale et méridionale. Au niveau mondial cette fois, le mois de février 2023 a été le cinquième plus chaud au niveau mondial. L'est des États-Unis, le nord de la Russie, le Pakistan et l'Inde ont ainsi également connu des températures supérieures à la moyenne. A contrario, la péninsule ibérique, la Turquie, l'ouest des États-Unis, le Canada, le nord-est de la Russie et le nord de l'Australie ont connu des températures plus faibles que la moyenne. L'hiver boréal a par ailleurs été plus sec que la moyenne dans une grande partie de l'Europe occidentale et du sud-est, ainsi que dans certaines régions de la Russie, note encore Copernicus. Des conditions plus humides que la moyenne se sont par contre installées sur certaines parties de la péninsule ibérique et dans une vaste région du sud-ouest au nord-est du continent. Au niveau mondial, l'ouest de l'Amérique du Nord, l'ouest de la Russie, une partie de l'Asie centrale, le nord de l'Australie, le sud du Brésil et le sud de l'Afrique ont également connu des conditions plus humides que d'habitude. Les régions plus sèches que la moyenne comprenaient, elles, le Mexique, la majeure partie de l'Asie centrale, la Corne de l'Afrique, le sud de l'Australie et une grande partie de l'Amérique du Sud.