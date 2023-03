Un passager américain tente d’ouvrir la porte de secours d’un avion en plein vol, poignarde un steward et se fait maîtriser par des passagers (vidéo)

Francisco Severo Torres, un homme de 33 ans, a semé la panique ce week-end lors d’un vol entre Los Angeles et Boston. Assis en deuxième classe d’un vol de United Airlines, ce passager aurait tenté de déverrouiller une des portes de secours de l’avion. Interrogé sur le bruit de l’alarme qui caractérise qu’une personne tente d’ouvrir de force une porte pendant un vol, le passager se serait ensuite précipité sur un des stewards avec une cuillère en métal cassée et l’aurait poignardé de trois coups au niveau du cou. Heureusement, d’autres passagers, ainsi que les autres membres du personnel, sont intervenus et ont réussi à maîtriser l’individu.