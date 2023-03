Comment la Russie contourne les sanctions de l’OTAN (vidéo)

Les données commerciales pour l’année 2022 indiquent une explosion des échanges entre l’Europe et l’Asie Centrale, plus particulièrement le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizistan. Trois pays membres de l’Union douanière Eurasienne qui facilitent les échanges commerciaux avec… la Russie. Une analyse plus poussée de ces données dévoile des schémas interpellants et tend à démontrer une stratégie de contournement des sanctions occidentales à l’encontre de la Russie.