2 puissants séismes ont frappé le sud des Philippines ce mardi

Une première secousse de magnitude 6, selon l'Institut sismologique américain USGS, s'est produite vers 14h00 locales (6h00 GMT), à quelques kilomètres de la municipalité de Maragusan dans la province montagneuse de Davao de Oro, sur l'île de Mindanao, dans le sud de l'archipel.

Suite à ce séisme, les autorités locales n'ont pas fait état de victimes ni de dégâts importants.

Un deuxième séisme de magnitude 5,6 a frappé près de trois heures plus tard la municipalité voisine de New Bataan provoquant l'effondrement de plusieurs habitations.

Une responsable de l'agence de gestion catastrophes de New Bataan, Lynne Dollolasa, a déclaré que près de 300 personnes avaient été forcées de fuir leurs foyers dans le village d'Andap où "un certain nombre de maisons se sont effondrées".

Une centaine de personnes se trouvant dans un centre commercial de la ville de Tagum, dans la province voisine de Davao du Nord, ont été blessées par des débris de verre alors qu'elles fuyaient le bâtiment, a déclaré un porte-parole de la province Jay Suaybaguio.

Les autorités de Davao du Nord ont suspendu le travail et les cours mardi et mercredi pour permettre des inspections des bâtiments et infrastructures publics.

Le premier tremblement de terre a duré environ 30 secondes et a été suivi de répliques, a déclaré Stephanie Clemen, responsable de police à Tagum, à environ 40 kilomètres de Maragusan.

Des tremblements de terre surviennent quotidiennement aux Philippines, qui se situent sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone d'intense activité sismique et volcanique.