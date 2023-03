Séisme en Turquie : la ville totalement détruite de Kahramanmaras vue du ciel (vidéo)

La secousse de magnitude 7,8, suivie d’une autre neuf heures plus tard de magnitude 7,6, a tué près de 46.000 personnes et fait 105.000 blessés en Turquie, selon des bilans non définitifs.

Elle a également détruit ou condamné 214.000 bâtiments, hauts parfois de plus de 10 étages, dans 11 des 81 provinces turques.

À Kahramanmaras, près de l’épicentre, la ville a été dévastée, obligeant les autorités à enterrer à la hâte des milliers de personnes dans des cimetières improvisés, creusés dans des champs et en forêt. Une véritable ville fantôme. Des travaux sont en cours pour nettoyer les débris des bâtiments effondrés, mais la ville est remplie de maisons vides fortement endommagées.