Attaque dans le nord du Burkina Faso : au moins 12 civils tués

Selon un autre habitant, le bilan s’élève à "14 morts", avec plusieurs blessés qui ont succombé à leurs blessures dans les jours qui ont suivi l’attaque.

Cet attentat présumé a été confirmé par une source sécuritaire, assurant que "des opérations sont en cours" dans la zone, sans donner de bilan.

Des mesures ont été prises

Au lendemain de l’offensive, un couvre-feu a été instauré dans toute la région du nord du Burkina Faso, frontalière du Mali et régulièrement visée par les djihadistes. Il interdit la circulation des véhicules et des personnes entre 22H00 (23H00 HB) et 5H00 (6H00 HB) du matin jusqu’au 31 mars. Outre la région du Nord, un couvre-feu a été instauré dans plusieurs provinces dans le centre-est, le centre-nord et l’est pour une durée allant d’un à trois mois.

Le Burkina Faso connaît une intensification de violences djihadistes depuis le début de l’année, avec plusieurs dizaines de morts, civils ou militaires, quasiment chaque semaine.