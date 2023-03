Nouveau miracle en Turquie: le chien Aleks retrouvé 23 jours après le séisme (vidéo)

Le chien Aleks était retenu prisonnier des plaques de béton qui ont formé comme un puits en s’effondrant sous l’effet de la secousse survenue le 6 février peu après 4 heures du matin.

"Bien joué fiston"

C'est le propriétaire d'Aleks qui a lancé l'alerte après avoir entendu les plaintes de son chien sous les décombres. « Aleks, viens mon chien », lancent des secouristes dans la vidéo. « Bien… bien joué fiston », lâchent-ils avant de pouvoir récupérer l'animal, hirsute, mais visiblement en bonne santé sur les images diffusées par l’agence de presse turque DHA.

22 gün sonra enkazdan sapa sağlam çıktı...



Antakya'da enkazdan kurtarılan Aleks isimli köpek, tedavi altına alındı.https://t.co/mE9LscDTYw pic.twitter.com/XwxKUssIk9 — TRT HABER (@trthaber) March 1, 2023

Aleks a été confié aux bons soins d’une association de protection des animaux (Haytap) pour être examiné avant d’être rendu à son maître.

Quatre jours après le séisme, le 10 février 2023, l'histoire du chien Pamuk trouvé vivant sous les décombres avait ému le monde entier.

Plus de 50.000 morts

Plus de 50.000 personnes ont péri en Turquie et en Syrie dans le séisme du 6 février, selon un bilan obtenu par l'AFP auprès de plusieurs sources, et réévalué à la hausse côté syrien.

Le nombre de morts est de 5.951 morts en Syrie, selon les derniers bilans. En Turquie, près de 45.000 personnes sont décédées d'après l'Agence publique turque de gestion des catastrophes (Afad). Le séisme a ravagé plusieurs régions dans le nord et l'ouest de la Syrie, morcelée par près de douze années de conflit.