Des restes humains, d'un homme disparu, retrouvés dans l'estomac d'un requin

Ceux-ci ont expliqué avoir trouvé un avant-bras en ouvrant le ventre du requin: "Je suis allé pêcher, j'ai ouvert le ventre du requin et j'ai trouvé un avant-bras avec un tatouage. On a ramassé les restes et on est allé à la préfecture".

Sur l'avant bras, le tatouage a permis d'identifier l'homme porté disparu depuis une semaine. A savoir Diego Barria, un Argentin âgé de 32 ans.

L'homme était parti le 18 février faire du quad sur les plages de Rocas Coloradas, près de la ville de Comodoro Rivadavia.

Quelques jours plus tard, son engin et son casque avaient été retrouvés endommagés sur la côte, non loin de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Il faisait depuis l'objet d'intenses recherches.