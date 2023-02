”Il faut que la drogue soit bannie de ma vie” : ce qu’a dit Palmade aux enquêteurs

guillement "Je suis dangereux à cause de la drogue"

L’humoriste a d’abord expliqué les circonstances de l’accident grave du 10 février dernier : il était accompagné de “deux amis de bringue” devenus des “sexfriends”. Il a ensuite révélé sa grande “honte” devant l’acte qu’il avait commis.

”J’ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants”, a-t-il repris. “Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu’un de bien. Il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie.”

Une addiction en a remplacé une autre

L’humoriste a également déclaré avoir lâché la drogue il y a un an et être suivi en addictologie. La découverte d’une nouvelle drogue de synthèse, la 3-MMC, aux effets proches de la cocaïne, a créé chez lui une nouvelle dépendance. Les analyses toxicologiques produites dans la foulée ont d’ailleurs confirmé ses dires. Il a aussi indiqué avoir déjà conduit sous l’emprise de stupéfiants, même s’il ne l’avait fait que “très rarement”.

Palmade a enfin révélé que la dépendance à cette nouvelle drogue l’empêchait complètement de travailler, et que par conséquent il ne pouvait plus assumer son train de vie, ne percevant que des droits d’auteur.

Les passagers du véhicule ont donné davantage de détails sur la consommation de stupéfiants de l’humoriste : il aurait consommé “environ” 8 injections de 3-MMC entre 12h et le moment de l’accident, ainsi qu’une petite quantité de cocaïne et 2 verres d’alcool.

Un autre élément d’enquête important mis à jour

La source de BFM TV a aussi donné plus d’informations sur les victimes de l’accident. On apprend par exemple que le bébé décédé est né “viable et vivant” le soir de l’accident, par césarienne, à 22h18, avant de mourir une demi-heure plus tard des suites de la collision.