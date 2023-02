L’affaire Pierre Palmade symbolise « la haine des riches », estime Roselyne Bachelot

« On sait bien que l’aspect people de l’affaire, le feuilletonnage crée du buzz dans l’opinion publique, mais je pense qu’il faut aller au-delà », estime l’ancienne Ministre française sur le plateau de BFMTV. « Qu’est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que notre société française est traversée par une sorte de haine des riches et chaque fois qu’il y a ce genre d’affaires people, derrière, par définition, le riche est quelqu’un de mauvais qui non seulement vole les pauvres mais leur veut du mal. »

Faisant un parallèle entre le fait divers et l’actualité politique française, qui se concentre sur la réforme des retraites, Roselyne Bachelot parle de « résonnance avec tout ce qu’il se passe », « avec la haine des milliardaires, la haine des gens qui ont de l’argent ». « Tout ça, c’est quelque chose de très incrusté dans la société française. Ensuite, on se délecte de l’identité des personnes impliquées et en particulier qui ont des prénoms qui signent l’immigration. Là évidemment, le sous-texte du racisme, de la haine de l’autre est là, bien présent. » Et de critiquer encore ceux qui assurent que « la justice n’est pas la même pour tous et qu’elle favoriserait les riches ».

Le jeudi 23 février 2023, Roselyne Bachelot s’était déjà exprimée sur l’humoriste qu’elle avait eu l’occasion de croiser à plusieurs reprises, lors de l’émission « Les Grosses Têtes » notamment. « On savait que Pierre Palmade n’était pas quelqu’un de fiable », avait-elle déjà déclaré sur BFMTV. « On savait qu’il pouvait être bien ou pas bien. S’il venait, c’est qu’il était bien et s’il ne venait pas, c’est qu’il n’était pas bien. Pour ceux qui connaissent ce genre de maladie, parce que c’est une maladie, on sait très bien que ça se termine mal. Quand on est en état d’addiction, on a des rémissions et on est malade toute sa vie. »

Ce samedi 25 février 2023, Pierre Palmade été victime d’un accident vasculaire cérébral. Ce lundi, ses jours ne sont plus en danger.

Sa statue du musée Grévin remisée au placard, l'humoriste a aussi été lâché par ses proches, dont Muriel Robin qui aurait assuré qu'elle ne pourra jamais lui pardonner,

Depuis l'accident et les nombreuses révélations ultramédiatisées sur la vie de Pierre Palmade, aucune personne de son cercle proche ne s'est exprimée, à l’exception d'une de ses sœurs qui, dans un communiqué, a déclaré le 14 février qu'il avait "honte" et "assumerait toutes les conséquences de ses actes, avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait".

Pierre Palmade est également visé par une enquête sur la détention d'images pédopornographiques, ouverte après un signalement effectué auprès des services de police. Un homme a été mis en examen ce samedi 25 février 2023 pour diffusion et détention d'images pédopornographiques, et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette enquête.